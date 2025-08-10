قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن تنفذ 6 قوافل طبية توعوية داخل مشروعات السكن بديل العشوائيات

قافلة التضامن الاجتماعي
قافلة التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن الموقف التنفيذي للقوافل الطبية التوعوية التي نفذتها الوزارة داخل مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة خلال الفترة من مايو وحتي يوليو 2025، حيث نفذت القوافل في مناطق " أهالينا، معا، روضة السيدة، حدائق أكتوبر، أرض الخيالة، المحروسة".

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يدرسون‏، و‏مستشفى‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏Ca Solidarie oSocial فصونا I فيهامل كشف الطبي التساث ه ل لأهالي مشرث المناطق‏'‏‏

وشهدت القوافل تنفيذ حزمة متنوعة من أنشطة الحماية الاجتماعية التي تساهم في رفع العبء عن كاهل الأسر داخل تلك المشـروعات، وتم إعداد خطة عمل تستهدف تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية التوعوية بهدف توفير خدمة صحية متعددة التخصصات شاملة الخدمات يتم تقديمها بشكل مجاني، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي لدي الأسر. 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏طفل‏‏ و‏نص‏‏

وعملت القوافل على تحقيق أكثر من هدف منها توفير الرعاية الصحية من خلال تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة تجاه أسر مشروعات السكن البديل وتوصيلها بشكل مجاني، وتعزيز الوعي الصحي من خلال رفع الوعي الصحي للأسر من خلال تقديم ندوات توعوية ومعلومات صحية، فضلا عن توحيد جهود المجتمع المدني من خلال توجيه جهود مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة خدماته للأسر الأولى بالرعاية، وذلك لتقديم الدعم لسكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏مستشفى‏‏

وقدمت القوافل عددًا من التخصصات الطبية خلال تنفيذ القوافل الطبية التوعوية منها: "رمد،باطنة، أنف وأذن، جلدية، عظام، أطفال، نساء وتوليد"،كما تناولت القوافل عددا من الموضوعات، منها تقديم توعية خاصة بمخاطر الإدمان وتأثيرها على مستقبل الشباب، والتوعية بالصحة الإنجابية، فضلا عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الكشف الذاتي،من خلال مؤسسة بهية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٩‏ أشخاص‏، و‏‏شارع‏، و‏طريق‏‏‏ و‏نص‏‏

وبلغ إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية التوعوية في تلك المناطق 2532 مستفيدًا ومستفيدة، حيث شاركت عددا من الجهات في تنظيم تلك القوافل منها، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال تقديم ندوات التوعية الخاصة بمخاطر وطرق الوقاية من الإدمان، ومؤسسة اسمعونا من خلال توفير كافة خدمات القوافل الطبية " الأطباء، الأدوية اللازمة، تحويل العمليات"، ومؤسسة سبع سنابل التي قامت بتوفير كافة اللوجستيات الخاصة بتجهيز القوافل، ومؤسسة راعي مصر التي قامت بتوفير الوحدات الطبية المتنقلة داخل مشروع السكن البديل بحى روضة السيدة، وموسسة بهية من خلال تقديم ندوات التوعية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات داخل مناطق السكن البديل، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة التي قدمت ندوات التوعية الخاصة بالصحة الإنجابية.قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏طفل‏‏ و‏مستشفى‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏
مايا مرسي مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة التضامن الاجتماعي

