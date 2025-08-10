بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

شاركت الإعلامية بوسي ، صورا عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيدوهات إنستجرام خلال عطلتها الصيفية رفقة اصدقائها من الساحل الشمالى.

وظهرت الاعلامية لميس الحديدى رفقة زوجها الاعلامى عمرو اديب ، مرتدية فستاناً باللون الأحمر القصير ،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة و تركت شعرها منيدلاً على كتفيها.

وتألقت فى الصورة كلاً من الفنانة إلهام شاهين و بوسي بفساتين صيفية مثيرة ابرزت عن جمالهن و إناقتهن.

وجمعت الصور بين الفنانة ليلى علوى و إالهام شاهين و المخرجة إيناس الدغدى و الفنانة سميرة سعيد و الفنانة القديرة لبلبة.

إليكم الصور..