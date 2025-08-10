قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
أحمد سيد زيزو يتخذ إجراءات قانونية ضد جماهير الزمالك.. ما السبب؟
تكدس مستمر للشاحنات عند معبر رفح وسط عراقيل إسرائيلية متصاعدة
بسبب محتوى خادش.. البلوجر لوشا يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
ليفربول يواجه كريستال بالاس في افتتاح الموسم على لقب الدرع الخيرية 2025
ناقد يهاجم مدرب الأهلي: محدش فاهم الفريق بيلعب بأنهي نظام
مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على رعايته للمؤتمر العالمي لدار الإفتاء
مبيحرمش.. البلوجر لوشا سجل إجرامي بامتياز
فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم
الوزير يتفقد 6 مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ناقد يهاجم مدرب الأهلي: محدش فاهم الفريق بيلعب بأنهي نظام

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات الناقد الرياضي كريم فضل بشأن تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت.

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"كريم فضل: ريبيرو هو سبب تعادل الأهلي اليوم، محدش كان فاهم الفريق بيلعب بأنهي نظام أو إيه الفكرة اللي الفريق بيحاول ينفذها.. المدرب كان واقف زيه زينا باستثناء تعديلة إن زيزو يكون في قلب الملعب".

ويلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع  فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع فاركو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

وحصل ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على جائزة رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

قدم اللاعب أداءً مميزًا للغاية خلال اللقاء، وسجل الهدف الثاني للفريق ليحصل على جائزة رجل المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وقال خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي لاحت له فرص عديدة أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني كان يتوقع صعوبات عديدة في بداية الموسم، وكان هناك استحواذ وفرص عديدة لم يتم ترجمتها إلى أهداف. وأوضح أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولكن استقبل الفريق هدفًا ثانيًا والتعادل بالتأكيد لا يرضي الجماهير. وأضاف: سوف نقوم بمراجعة المباراة والوقوف على الأخطاء التي تسببت في الهدفين، وبالتأكيد سوف نعمل على تلافيها. وأكمل: مشاركة أي لاعب ترجع إلى وجهة نظر الجهاز الفني والجميع قدموا المطلوب منهم.. وأنا أفهم ثقافة الأهلي وسعيه المستمر إلى الانتصارات وأقدر مجهود الجميع. مع مرور المباريات سوف تتحسن الأمور ولدينا ٢٧ لاعبًا لن يشاركوا جميعًا في مباراة واحدة، ولكن المباريات القادمة كثيرة وسوف يتم الاستفادة من الجميع. وختم ريبييرو حديثه بالتأكيد أن فترة الإعداد للموسم الجديد كانت كافية للوقوف على قدرات الجميع، وأن هناك عناصر جديدة انضمت للفريق، وأن الجهاز الفني كان يرغب بشدة في الفوز ببداية الدوري، مشددًا على غلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة.

