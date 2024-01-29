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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد نادر جلال.. قدم مع الزعيم 11 فيلما وتفرغ للتلفزيون قبل وفاته

نادر جلال
نادر جلال

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل نادر جلال حيث انه من مواليد 29 من شهر يناير عام 1941.

 

نبذة عن المخرج الراحل

ولد المخرج نادر جلال عام 1941، و حصل على بكالوريوس التجارة عام 1963، ومن حبه الشديد فى الفن وتحديدا مجال الإخراج قام بالحصول على دبلومة فى الإخراج من المعهد العالي للسينما في عام 1964.

 

وفى بداية حياته المهنية عمل  نادر جلال كممثل خلال فترة دراسته ثم عمل كمساعد مخرج حتى أواخر الستينات، ثم تولى مسئولية اﻹخراج منذ عام 1971، وأخرج العديد من الأفلام التي كانت تنتمي  للإثارة والتشويق، ومنها بطل من ورق، مهمة في تل أبيب، 48 ساعة في اسرائيل.
 


دويتو نادر جلال مع عادل إمام

وقدم نادر جلال خلال مشواره فى عالم الإخراج العديد من الدويتهات الفنية حيث أخرج للعديد من النجوم وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام الذى قدم معه 11 عملا من أهم أعمال الزعيم على مدار تاريخه منها سلام ياصاحبي وواحدة بواحدة وبخيت وعديلة بجزئيه وجزيرة الشيطان والإرهابي.

 

تفرغ نادر جلال للتلفزيون 

ومنذ عام 2003 تفرغ نادر جلال للإخراج التليفزيوني، وقدم مسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، أماكن في القلب، عابد كرمان، كيكا على العالي إلى أن  توفى في عام 2014 عن عمر يناهز 73 عامًا.

المخرج الراحل نادر جلال نادر جلال دويتو نادر جلال مع عادل إمام

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