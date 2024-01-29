عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

مهيب عبدالهادي
مهيب عبدالهادي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجآت عن لقاء منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “أبو جبل سدّد آخر ركلة جزاء بسبب اعتذار مهند لاشين عن التسديد”. 

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

الإعلامي مهيب عبد الهادي الأمم الإفريقية 2024 الكونغو الديمقراطية بطولة كأس الأمم الإفريقية ركلات الترجيح مصر والكونغو مصر والكونغو الديمقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. مهيب عبدالهادي يهاجم روي فيتوريا

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

ترشيحاتنا

قهرة وخيبة أمل|تعليق مثير لـ«إبراهيم فايق» حول هزيمة منتخب مصر من الكونغو

«CNN» تكشف معلومات خطيرة حول دعم الأونروا لحماس في هجمات طوفان الأقصي

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

بورشه تقدم نسختها "ماكان" الجديدة .. اعرف السعر والمواصفات

فيتوريا فاشل|أمير هشام: منتخب مصر ظهر بشكل بائس واتحاد الكرة ضعيف الشخصية

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتخيل.. سعر فستان درة يثير ضجة عبر إنستجرام | شاهد

عشرة عمر.. شاب مصري يثير الجدل "بتحنيط كلبه"

لون شعر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل| شاهد

بإطلالة مثيرة.. نوال الزغبي تظهر بالميني جيب مع كلبها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ