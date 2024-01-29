الكويت.. رئيس الوزراء الجديد وحكومته يؤديان اليمين الدستورية

أدى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، والوزراء، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة العلنية لأداء نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء من غير أعضـاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسـب نص المادة (91) من الدستور طبقاً لأحكام المادة 63 من الدستور وبناء على طلب الحكومة استنادا إلـى المـادة (72) مـن اللائحـة الداخليـة لمجلس الأمة.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون قد وجه الدعوة إلى عقد الجلسة العلنية اليوم الاثنين بنـاء على طلب الحكومة، وتضمنت الدعوة ما يلي:

1- تـلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة استنادا إلى المادة 68 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

2- أداء الوزراء من غير أعضـاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسـب نص المادة 91 من الدستور.

3- أداء نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية طبقاً لأحكام المادة 63 من الدستور.

وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح قد أعلن أن أولوية الحكومة هي الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة وفق المادة 98 من الدستور، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التوترات المحيطة.