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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ مستمرة..صرف الإسكندرية: توفير 180 سيارة ومعدة للتعامل مع مياه الأمطار

امطار غزيرة بالاسكندرية
امطار غزيرة بالاسكندرية

 

تابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي المستمر منذ يوم الاثنين الماضي ٢٢ يناير ٢٠٢٤.
وأكد "نافع" علي استمرار حالة الطوارئ بالشركة لليوم الثامن علي التوالي بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

تواصل الأمطار على الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي مع استمرار حركة الملاحة بالميناء


وأشار الي جهود عمال الشركة المستمرة علي مدار ٢٤ ساعة لتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار.
وقد شهدت الإسكندرية أمطاراً مستمرة بدءاً من الساعات الأولي اليوم علي مناطق غرب الإسكندرية متوقع إستمرارها وأن تكون علي مختلف مناطق المحافظة بناء علي التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية  بأن من المتوقع  اليوم الاثنين الموافق  ٢٩  يناير أن تشهد محافظة الأسكندرية سقوط امطار  متوسطة الشدة إلى غزيرة  وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة، وانخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس تصل سرعتها الى 50-70 كم/س  ويؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية  وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (3-4) امتار

وشدد علي جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.
ونناشد السادة المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن ١٧٥، أو علي رقم الواتس ⁦1201175175

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