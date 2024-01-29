لا نستحق بطولة أمم أفريقيا.. تصريح مثير من نجم الأهلي السابق

أكد محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق أن تعامل اتحاد الكرة ومحمد صلاح ويورجن كلوب كان خطأ في أزمة إصابة اللاعب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : وجهة نظري فنيا أن احمد فتوح لم يكن جاهزا، وعندما يكون هناك كيميا بين ثنائي يجب عدم تغييرهم، وهذا ما يتعلق بثنائية محمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم مع تقديري لأحمد حجازي.

وأضاف: هناك لغز وراء عدم الاعتماد على إمام عاشور من البداية رغم إجماع الكل على قدراته.. ترتيب حراس المرمى لم يكن معروفا ولا يوجد آلية للاختيارات.. ڤيتوريا لم يوفر الحماية للاعبين.

وأكمل: كان لابد من التعاقد مع مدير فني لديه خبرة بطبيعة الكرة في أفريقيا والأخذ في الاعتبار الأجواء وطبيعة المنافسة.

وأكد محمد فضل أن المنتخب لا يستحق التأهل وارقامه في البطولة كانت ناقوس خطر لكل ماسيحدث بعد ذلك.

واضاف محمد فضل ان الاختيارات يجب أن تكون عادلة ويجب أن نغلق علي أنفسنا ونصحح الأخطاء التي وقعنا فيها.