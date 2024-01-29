نجم الكاميرون الأسبق: منتخب مصر لم يعد مخيفا والفرق الصغيرة لم تحضر للنزهة

أكد بيل تشاتو نجم الكاميرون الأسبق، أنه لا توجد علاقة بين منتخب مصر الحالي وجيل 2008 الذي كان فريقا قويًا.



وقال تشاتو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن نهائي 2008 جمع بين فريقين يضمان لاعبين كبار مثل الكاميرون ومنتخب مصر.



وأكمل: "عليكم الصبر والانتظار على الجيل الحالي هناك دورة حياة لكل جيل، لا أستطيع الحكم على مدرب منتخب مصر لأني لم أتابعه بشكل يومي أو قبل أمم أفريقيا، لكن منتخب مصر لا يخيف كما كان من قبل، والفرق الصغيرة لم تأت إلى كوت ديفوار للتنزه".



وتابع: "السنغال هو المنتخب صاحب الحظوظ الأقوى في حصد أمم أفريقيا، ويليه منتخب المغرب، وعلى السنغال الانتباه لأنهم لم يواجهوا منتخبات قوية في مرحلة المجموعات"، مشيرًا إلى أن كوت ديفوار سيظهر بشكل مغاير في المراحل الإقصائية.