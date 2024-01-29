عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخروج الإفريقي أمام الكونغو.. أحمد موسى يطالب بعودة كارلوس كيروش

أحمد موسى
أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الإجتماعي إكس بعودة المدرب السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش لتدريب المنتخب من جديد خاصة بعد خروج الفراعنة بالامس أمام الكونغو.

وكتب موسي،:" لماذا  لا يتم سرعة  التواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم ، ليعود مرة اخري لقيادة المنتخب في هذه المرحلة وتصعيد مجموعة من لاعبي المنتخب الاوليمبي الي المنتخب الاول .. كيروش قد يكون  الافضل الآن .

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فيمفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية والتي انتهت بفوز الكونغو 8 مقابل 7 لمنتخب مصر.

 

أحمد موسى بطولة كأس أمم أفريقيا كارلوس كيروش كاس امم افريقيا مصر والكونغو كيروش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

فيتوريا يطلق قذائفه عقب توديع بطولة أمم أفريقيا | شاهد

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق نهائيا وبالوقوف على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تنظم زيارة لمتحف الحضارات للأطفال ذوى الهمم| صور

روسيا تعلن السيطرة على قرية في مقاطعة خاركيف الأوكرانية

بعد الخروج الإفريقي أمام الكونغو.. أحمد موسى يطالب بعودة كارلوس كيروش

بيان عاجل لـ السعودية بشأن تطورات أزمة الأونروا

البحث عن الكنز .. أدمن صفحة الفيس بوك المثيرة فى قبضة الأمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

تحذيرات من شرائها.. نوع من القلاية الهوائية المنتشرة بالأسواق تسبب السرطان والعقم

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ