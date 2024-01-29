بعد الخروج الإفريقي أمام الكونغو.. أحمد موسى يطالب بعودة كارلوس كيروش

طالب الإعلامي أحمد موسى، عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الإجتماعي إكس بعودة المدرب السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش لتدريب المنتخب من جديد خاصة بعد خروج الفراعنة بالامس أمام الكونغو.

وكتب موسي،:" لماذا لا يتم سرعة التواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم ، ليعود مرة اخري لقيادة المنتخب في هذه المرحلة وتصعيد مجموعة من لاعبي المنتخب الاوليمبي الي المنتخب الاول .. كيروش قد يكون الافضل الآن .

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فيمفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية والتي انتهت بفوز الكونغو 8 مقابل 7 لمنتخب مصر.