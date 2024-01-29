شركة عالمية تعلن توفير 60% من تكاليف التكنولوجيا لعملائها بالقطاعين العام والخاص

قال مجيب عبد الرازق المدير العام لشركة نيوتنكس في مصر، إن الشركة تستهدف توفير التكاليف بنسبة 60% لعملائها من شركات القطاع العام والخاص، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية الأحدث حول العالم بأفضل التكاليف، ومواكبة توجهات الحكومة المصرية واستثماراتها لتطوير البنية التكنولوجية ودعم التحول الرقمي.



وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر Next on tour الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالقاهرة، إلى أن النفقات الاستثمارية فيما قبل كانت بهدف البقاء على النظم التكنولوجية قيد العمل دون تغيير، بينما اليوم يذهب الجميع نحو تطوير النظم التكنولوجية بشكل كبير

وتضاعف سهم الشركة في البورصة الأمريكية نتيجة زيادة الإقبال من العملاء لتطوير البنية التحتية بأفضل تكاليف ممكنة حيث يتم إنفاق ذات الميزانية التقليدية من أجل تطوير شامل لهذه البنية الرقمية.



وأوضح أن الشركة استطاعت تتكاتف مع شركائها وموزعيها من أجل توفير الدولار وتقديم الأعمال داخل مصر بالجنيه المصرية وذلك بدعم الشركاء الإقليميين الذين ليس لديهم أي مشاكل في العملة الصعبة، وقد تبنت الشركة خطة واضحة ومجربة لمواصلة أعمالها في الأسواق والدول التي تعاني من صعوبات في توفير العملة الصعبة.

