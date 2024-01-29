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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية دورة تدريبية لعدد من الكوادر الأفريقية بقيادة قوات حرس الحدود.

تضمنت الدورة عقد العديد من المحاضرات تناولت الموضوعات الخاصة بتأمين الحدود ونظم المراقبة الحديثة وأعمال البحث والإنقاذ والأمن السيبرانى والإسعافات الأولية ونظم المعلومات الجغرافية " GIS".

تهدف الدورة إلى صقل مهارات وإمكانيات المشاركين بالدورة وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام التخصصية المكلفين بها بدولهم الشقيقة والصديقة.

وفى ختام الدورة ألقى اللواء أح محمد عز الدين جحوش قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيم مثل هذه الدورات للتعبير عن متانة العلاقات المصرية الأفريقية .

وتم تكريم عدد من المتميزين من الكوادر الأفريقية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وممثلي وزارة الخارجية والملحقين العسكريين المعتمدين من الدول الإفريقية.

يأتي ذلك إستمراراً لدور مصر الداعم للأمن والإستقرار داخل القارة الإفريقية.

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