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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الأعلى في تاريخها".. صادرات مصر من الصناعات الغذائية 2023 تصل لـ5.1 مليار دولار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، صادرات مصر من الصناعات الغذائية عام 2023.

أبرز تفاصيل صادرات مصر من الصناعات الغذائية:

- بلغت حوالي 5.1 مليار دولار كأعلي قيمة في تاريخها.
- ارتفعت بقيمة 602 مليون دولار بنحو 14% مقارنة بـ 2022.
- تصدرت الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة.
- 2.7 مليار دولار قيمة الصادرات إلي الدول العربية.
- ارتفعت الصادرات للاتحاد الأوروبي لـ 884 مليون دولار.
- الصادرات للدول الأفريقية غير العربية حققت نسبة نمو 22%.
- السودان احتلت المركز الأول للدول المستوردة بـ 470 مليون دولار.
- المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بـ 400 مليون دولار.

ويستهدف المجلس الوصول بالصادرات المصرية في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10%، مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالي 500 مليون دولار أمريكي.

الصناعات الغذائية صادرات مصر الدول العربية المملكة العربية السعودية السودان

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