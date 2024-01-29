أسعارها خرافية.. أنغام تثير ضجة على السوشيال ميديا بفساتين حفلها الاخير بالرياض

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، وذلك من أحدث حفلاتها، التي قامت بإحيائها في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

خطفت أنغام الأنظار والقلوب، بإطلالتها في الحفل، حيث ارتدت فستانين، أحدهما باللون الأسود طويل وضيق بفتحة طويلة على أحد الساقين، ومن قماش الحرير بصيحة الكم الواحد، وهو من تصميم العالمية راشيل جيلبرت، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى 1795 دولار.



أما الإطلالة الثانية فكانت بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الوردي الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، وبلغ سعر التصميم 7450 دولار، أي ما يعادل 230 ألف جنيهًا مصريًا، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، واعتمدت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة التي تناسبت مع لون بشرتها.

كما تفضل الفنانة أنغام على اختيار ألوان فساتين ما بين الأسود والأزرق والذهبي، فهي تعشق هذه الألوان وتبدو بكامل أناقتها خلال إحيائها للحفلات المختلفة، فهي تجيد اختيار الألوان المتناسقة التي تناسب بشرتها .

أنغام

أنغام