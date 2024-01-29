الزمالك يضم محمد عاطف لاعب طنطا رسميا.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رحيل محمد عاطف لاعب طنطا إلى الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب الصقر : رسميا .. طنطا يعلن رحيل محمد عاطف إلى الزمالك.

من جهة أخرى غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في طريقها عائدة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

وكان الزمالك شارك من قبل في بطولة نادي الوحدة الودية التي أقيمت بأبوظبي قبل المشاركة في دورة دبي للتحدي.