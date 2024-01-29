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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تمديد الحصول على شهادة الأيزو للديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تمديد الحصول علي شهادة الأيزو ISO9001 :2015 للممارسات الإدارية البلدية استرشاداً بالمواصفة الدولية ISO18091: 2019 لتطوير نظام إدارة الجودة والممنوحة للديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس بمعرفة شركة نيمكو النرويجية المتخصصة في منح شهادات الأيزو لنظم الإدارة في القطاعات الحكومية والخاصة.

 

جاء ذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة لكافة إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس والتأكد من فاعلية تشغيل النظام والتزام العاملين بتطبيق معايير الجودة المطلوبة طبقاً للمعايير الدولية والتي تمت بمعرفة فريق عمل المراجعين الخارجيين للشركة المانحة لشهادة الأيزو والمُشكلة من الدكتور حسام الجارحي المدير التنفيذي لشركة نيمكو والمهندس طارق خالد مدير إدارة المنح بالشركة والمهندس شريف عبد الحكيم عضو شركه نيمكو والدكتور مهندس عبده سعد الدين رئيس ومدير الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم AEC وممثل شركة Bluestar والمهندس عاطف السيد مدير المكتب الفني للشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم، ليوصي فريق المراجعين بتمديد منح شهادة الأيزو ISO9001:2015 للديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس.

 

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لتمديد حصول الديوان العام لمحافظة الشرقية والمراكز التكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) على شهادة الأيزو ISO9001:2015 والتي جاءت بعد عمل وجهد متواصل للعاملين ورغبتهم الملحة في التطوير والوصول لأفضل مستوى إداري يليق باسم محافظة الشرقية والتي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تتصدر المشهد على مستوي محافظات الجمهورية في التعامل مع الملفات العامة والتكليفات الرئاسية.

 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد تطوراً غير مسبوق في مجال العمل الإداري وخاصة في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي مما كان له عظيم الأثر في الحصول على شهادة الأيزو لاستكمال منظومة التطوير والارتقاء بمستوي الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

 

وجه المحافظ الشكر لأعضاء وحدة الأيزو وكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة وأعضاء الفريق واللجنة المشرفة على مشروع الأيزو وجميع العاملين بالديوان العام وللعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ (الزقازيق – حي أول – فاقوس) لجهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح.

 

ومن جانبه أوضح محمد النساج الخبير الوطني والمشرف علي مشروع الأيزو أن حصول المحافظة على تمديد شهادة الأيزو يُعد دافعاً قويا لتحسين مستوى الأداء وتطوير منظومة العمل وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة المطلوبة وفق رؤية تؤدي إلى بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار وتحقيق المصلحة العامة لأبناء المحافظة.

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