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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعتقل 6 أشخاص متورطين في قتل 6 آخرين بصحراء كاليفورنيا

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

قالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو يوم الاثنين إنه تم اعتقال ستة أشخاص على صلة بمقتل ستة أشخاص عثر على جثثهم الأسبوع الماضي متناثرة في منطقة مقفرة بصحراء موهافي في كاليفورنيا.
وقالت الوكالة في بيان صحفي إنه لن يتم توفير معلومات إضافية قبل المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الخامسة مساء. بتوقيت المحيط الهادئ (0100 بتوقيت جرينتش).
وقال مسؤولون إن نواب شريف الذين استجابوا لمكالمة اكتشفوا الجثث ليلة الثلاثاء الماضي في منطقة نائية من الصحراء المرتفعة قبالة الطريق السريع 395 بالقرب من مجتمع الميراج، على بعد حوالي 60 ميلاً (97 كم) شمال شرق لوس أنجلوس.

ولم يتم الكشف على الفور عن جنس الضحايا أو أعمارهم، وقالت السلطات في ذلك الوقت إنها لم تحدد بعد طريقة الوفاة أو سببها أو ملابسات القتل أو الدافع المحتمل.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية حينها أن الضحايا، الذين عثر عليهم عند تقاطع طريقين ترابيين، قد تم إطلاق النار عليهم.

 وقالت محطة تلفزيون لوس أنجليس كيه تي إل إيه-تي في إن لقطات جوية من مكان الحادث أظهرت جثثاً ملطخة بالدماء على الأرض مع عشرات من علامات الأدلة وأغلفة الرصاص المحيطة بها. وقالت المحطة التلفزيونية إن بعض الضحايا يبدو أنهم احترقوا.

كما تركت سيارتان – سيارة دفع رباعي وشاحنة صغيرة – في مكان الحادث. وقالت KTLA إن السيارة ذات الدفع الرباعي كانت مليئة بثقوب الرصاص ويبدو أن بعض نوافذها قد تحطمت. وعثر على إحدى الجثث في إحدى المركبات.

 

المحيط الهادئ توقيت جرينتش ذات الدفع الرباعي سان برناردينو كاليفورنيا

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