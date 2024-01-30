سب وقذف.. زوج الفنانة علا غانم السابق يواجه هذه العقوبات

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على زوج الفنانة علا غانم السابق في اتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وفي وقت سابق، وعلى أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، تقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

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عقوبة السب والقذف

نصت المادة 303/1 من قانون العقوبات في عقوبة جريمة القذف على أن: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

وبخصوص جريمة السب، فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا

نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".