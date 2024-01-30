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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدعوة رسمية.. رئيس وزراء العراق يزور تونس

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقي اليوم الثلاثاء دعوة رسمية من نظيره أحمد صالح الحشاني لزيارة تونس.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية  فقد استقبل اليوم سفير الجمهورية التونسية لدى العراق شكري اللطيف.

وذكر البيان انه جرى ، خلال اللقاء، بحث أفق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العلاقات على مختلف الصعد والمجالات، بما يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والتونسي.

ونقل السفير بحسب البيان تحيّات رئيس الحكومة التونسية أحمد صالح الحشاني إلى السوداني وتقديره مواقف العراق، والرغبة الصادقة بتوسعة الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الصداقة بين البلدين، التي يتبناها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

كما حمل إلى السوداني رسالة خطية من الحشاني، تضمّنت توجيه دعوة رسمية اليه لزيارة تونس؛ من أجل بحث سبل تنويع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، وتأكيد التوجّه نحو العمل المشترك البناء.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للدعوة وتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً أهمية الدعم المتبادل في المحافل الدولية وموقف تونس إزاء القضية الفلسطينية.

كما جدد رئيس الوزراء دعوة الشركات التونسية للمشاركة في المشاريع والفرص الاستثمارية وتشييد البنى التحتية في العراق، وأهمية التكامل الاقتصادي وإنجاح اجتماعات اللجنة العراقية التونسية المقبلة في بغداد.

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