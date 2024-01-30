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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فريق مشترك.. مكافحة المخدرات تؤلف بين الولايات المتحدة والصين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين

أفادت تقارير إعلامية عالمية بأن الولايات المتحدة والصين تعقدان اجتماعا لفريق عمل مكافحة المخدرات في بكين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أطلقت الولايات المتحدة والصين فريقا عاملا مشتركا لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، حيث قال مسؤول كبير إن بكين تأمل أن تجلب المبادرة المشتركة "المزيد من الطاقة الإيجابية" إلى الروابط بين القوى العظمى.

وقال وزير الأمن العام الصيني، وانج شياو هونج، في خطاب قبل افتتاح الهيئة في بكين: "كان لدينا اتصال متعمق وكنا براجماتيين.. لقد توصلنا إلى تفاهم مشترك بشأن خطة عمل الفريق العامل".

كما أعلن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن أن مسؤولون أمريكيون وصينيون اجتمعوا اليوم الثلاثاء في بكين لإجراء محادثات هي الأولى منذ سنوات حول مكافحة إنتاج مكوّنات تدخل في تصنيع مخدر الفنتانيل.

ويأتي هذا الاجتماع المتّصل بمكافحة المخدرات استكمالًا لتعهّد بتضييق الخناق على الاتجار بالمادة، قطعه الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة مع نظيره الأميركي عقدت في نوفمبر.

وقال مسؤول أمريكي إن "التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة المخدرات بقي معلّقًا لسنوات وهو ما عرقل تقدّمنا".

وكانت العلاقات بين البلدين متوترة في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا بما في ذلك أصول كوفيد-19 والتعريفات التجارية وتايوان وحقوق الإنسان.

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