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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني لإستدعاء وزير الرياضة للمحاسبة على فضيحة الخروج من أمم أفريقيا

وزير الرياضة
وزير الرياضة

طالب  عصام العمدة عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى التحقيق فى جميع ملابسات اخفاق المنتخب الوطنى لكرة القدم فى البطولة الأفريقية وإحالة ملف الفساد الخاص بخروج مصر من دور ال 16 إلى الجهات الرقابية .

 

ووجه " العمدة " حديثه للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه للوزير قائلاً : بينما تعاني مصر من أزمة شديدة في توفير الدولار نجد اتحاد الكرة المصري يتعاقد مع مدرب لم يسبق له تدريب منتخبات من قبل وقام أعضاء الاتحاد بتصدير الاوهام للشعب المصري بأن هذا مدرب جاء لتطوير كرة القدم المصرية ومع أول إختبار حقيقي ببطولة الأمم الإفريقية نجد إخفاقً شديداً  وفضيحة مدوية وخروج من دور ال 16 بدون تحقيق أي فوز وعندما طالب الشعب المصري كله بإقالة المدرب خرجت لنا تسريبات العقد الكارثي مع هذا المدرب المغمور والذي كان ثاني أكبر عقد بين مدربي بطولة كأس الأمم الأفريقية متفوقاً على منتخبات كثيرة حققت مع مدربيها نجاحات كبيرة جدا جدا وتبين أنه إذا أراد الاتحاد فسخ التعاقد مع المدرب الحالي عليه دفع مبلغ 600 ألف دولار غير شامله الضرائب ولم لم يوافق المدرب على الاقالة علينا دفع قيمة العقد بالكامل.


وتساءل عصام العمدة قائلاً : أين الأجهزة الرقابية من هذه الشروط التعجيزية الموجودة بهذا العقد الكارثي والذي أظهر اصرار أعضاء اتحاد الكرة على تحدي الشعب المصري فنظرا لارتفاع قيمة الشرط الجزائي على الشعب المصري تحمل المزيد من الاخفاق وهذا يعيدنا للمدرب السابق الذي أتهم أعضاء الاتحاد ذاتهم بتقاضي عمولات وخلافه لذا فإننى أطالب من وزير الشباب والرياضة فحص هذه الملفات وفضح هذا الفساد وتحويله للجهات الرقابية


وطالب  العمدة رئيس مجلس النواب باستدعاء وزير الشباب والرياضة للبرلمان وعقد اجتماع طارئ للجنة الشباب والرياضة بالمجلس لمناقشة طلب الاحاطة ومعرفة الاجراءات التى اتخذها الوزير حول هذه الفضيحة مؤكداً على ضرورة محاسبة الوزير وكل المسئولين عن هذه الفضيحة خاصة فيما يتعلق بإهدار المال العام فى التعاقد مع هذا المدرب المغمور

عصام العمدة مجلس النواب الحكومة المنتخب الوطني أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حنفى جبالى

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