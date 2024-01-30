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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنا في سويسرا.. حقيقة سرقة أحلام في باريس

احلام
احلام

انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية، بتقدم الفنانة أحلام ببلاغ للشرطة الفرنسية، بعد أن قالت إنها سُرق منها مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن تركت حقيبتين أمام محل إقامتها.

ورغم ذلك نفت أحلام تعرضها للسرقة عبر موقع "إكس" تويتر سابقاً معلقة: "أحلام سرقه شنطتها؟، يعني يقصدوني انا؟، انا اصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يورو اسوي فيها شوبينغ في سويسرا، شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم".


كما تحرص الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها إطلالتها وصورها دائمًا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".


تتألق النجمة أحلام الشامسي في حفلاتها بإطلالات راقية واكسسوارات فخمة تنسقها وتختارها بعناية من أهم دور الأزياء العالمية وبتصاميم متميزة  آخر صيحات الموضة.

تفضل أيضًا النجمة الإماراتية  احلام الشامسي الفساتين المنفوشة من الأسفل والمحددة أيضاً عند الخصر،لتكشف تفاصيل رشاقتها وانوثتها

ومن الناحية الجمالية تعتمد أحلام الشامسي، على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختيار الالوان البسيطة والمميزة كأحمر للشفاه ليبرز عن جمال أنوثتها.

كما تفضل أحلام الشامسي، اختيار الوان الشعر الغامقة مثل اللون الأسود.

وإليكم صور أحلام الشامسي:

احلام

 

 

احلام 
احلام

 

 

 

احلام احلام الشامسي باريس سرقتها سويسرا

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