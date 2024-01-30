dopay: سنقدم كل الخدمات المالية خاصة لـ غير المتعاملين بالبنوك

أكد أحمد ناصف، المدير العام لـdopay أن التكنولوجيا المالية فى تطور مستمر يوما بعد الآخر وأن السوق المصرى يستوعب المزيد من التطور فى هذا الصدد .

وقال خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة سوف نعمل على توفير الخدمات المالية الأساسية لكافة الموظفين والعمال المصريين، خاصة الذين لا يملكون حسابًا في البنك حتى الآن.



وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم حل بديل سهل الاستخدام لهم، وذلك بدءًا ببطاقات مسبقة الدفع.وستخفف المنصة من التحديات المرتبطة بتعقيدات وتكاليف الخدمات المصرفية التقليدية في مصر.

يذكر ان هذا التوجه يتواكب نع توجه البنك المركزى المصرى بضم المزيد من المواطنيين الى منظومة الشمول المالى والتحول الرقمى والذى نجحت الدولة المصرية فى اخذ خطوات سريعة ناجحة تجاه خلال الفترة الماضية .



