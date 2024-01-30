احترس.. أمراض تصيب الرئتين بأضرار خطيرة| تعرف عليها

التهاب الجهاز التنفسي هو عدوى بكتيرية أو فيروسية قد تكون مؤثرة في أنسجة وخلايا الجهاز التنفسي التي تؤثر في الرئتين والجهاز التّنفّسيّ والقصبة الهوائيّة والصّدر، المعقّدة أو غير الشّائعة أو الّتي يصعب علاجها، يعد الربو والتليف الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن،وفى هذا التقرير ووفقاً لموقع healthdirect نعرض لكم الأمراض التنفسية التي تسبب مشكلة الرئتين.



الفيروس المخلوي التنفسي:

مرض شائع جدًا ويصيب معظم الاطفال قبل بلوغ السنتين من العمر، ويعد الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس يسبب عدوى الجهاز التنفس العلوي والرئتين،هو اما لدى الاطفال الكبار والبالغين فهو يؤدي للإصابة بنزلة برد..



السعال والبلغم:

يعد السعال وسيلة الجسم لإزالة وإخراج الاجسام الغريبة، او المخاط من الرئتين والشعب الهوائية ،تقوم اللاقطات الحسية الموجودة في مجاري التنفس تكون محفز لجذع الدماغ عند الشعور بوجود جسم..

التهاب الحنجرة:

التهاب الحنجرة يحدث نتيجة الإصابة بالعدوى الفيروسيّة، وغالباً ما يحصل لبس يحول دون التفريق بينه وبين التهاب الحلق، وتشمل أعراضه ألماً في الحلق، أو بحة الصوت وربما فقدانه، أو انتفاخ الغدد، أو الشعور برغبة في التخلص من البلغم .



الربو:

الربو هو مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين او الشـعب الهوائية وتضيقهما، الامر الذي يقلل او يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب مسببًا نوبات متكررة من ضيق التنفس.

الحساسية:



.ينتج جهاز المناعة بروتينات تسمى الاجسام المضادة التي تحمي الجسم من الاجسام الغريبة

منها الحساسية وهي مواد غير مالوفة له، مثل حبيبات اللقاح.

الالتهاب الرئوي :

ينتج الالتهاب الرئوي عن عدوى في الرئتين، وقد يسبب العديد من الاعراض، ويمكن معالجته في معظم الاحيان في المنزل دون الحاجة، ويستمر عادةً لمدة اسبوعين حتى ثلاثة اسابيع ثم يزول بعدها.

الزكام:

الزكام او الرشح هو مرض تسببه عدة فيروسات، ينتقل الفيروس من شخص مريض لاخر او عن طريق الرذاذ.