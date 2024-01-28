انتبه.. علامات تشير لالتهاب البنكرياس لا تتجاهلها

التهاب البنكرياس هو حالة تكون مصحوبة بتورم في البنكرياس وألم شديد أعلى البطن وغثيان وقيء، وعادةً ما ينتشر الألم إلى الظهر ،عندما يكون البنكرياس ملتهبًا، بشكلٍ كبير ما يؤثر في عمليات حيوية مثل الهضم ،قد يكون التهاب البنكرياس خفيفًا ولا يسبب خطورة وقد يصبح شديدًا، وعادةً ما يرتبط التهاب البنكرياس بسببين هما تعاطي الكحول ووجود حصوات في المرارة.

ووفقاً لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير علامات تشير إلى إلتهاب البنكرياس.



أعراض إلتهاب البنكرياس:

.حمى أو قشعريرة.

ضربات قلب سريعة.

غثيان وقيء.

فقدان الوزن.

عسر الهضم.

ألم بعد الأكل.

فقدان الشهية.

إسهال.

الدوار نتيجة انخفاض ضغط الدم.

اصفرار الجلد وبياض العين (اليرقان).

قد تكون هذه الأعراض علامة على عدوى خطيرة انسداد البنكرياس أو حصوات المرارة.



اسباب إلتهاب البنكرياس:

صدمة شديدة في البطن مثل حادث سيارة أو سقوط من مكان مرتفع.

الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل مدرات البول.

بعض الحالات الطبية أو الأمراض مثل أمراض المناعة الذاتية (الذئبة الحمراء)، والأمراض الموروثة بما في ذلك التليف الكيسي.

ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)، والذي عادةً ما يحدث نتيجة فرط نشاط الغدة الدرقية.

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

سرطان في البنكرياس.