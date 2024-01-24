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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أصعب 48 ساعة.. تعرف على أعراض مرض الفنان عمرو عبد العزيز

الفنان عمرو عبد العزيز
الفنان عمرو عبد العزيز

تعرض الفنان عمرو عبد العزيز لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى المتخصصة في علاج الأزمات القلبية.

وكتب عمرو عبد العزيز، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "بجد أصعب 48 ساعة عدوا عليا فى عناية القلب.. بس الحمد لله".

وقال: "عدت على خير وخرجت وبقيت كويس، وفعلا مفيش أي حاجة تستاهل.. واللهم لك الحمد على نعمة الصحة".

وتفاعل الجمهور مع المنشور، متمنين للفنان عمرو عبد العزيز الشفاء العاجل، وعودته إلى جمهوره بالسلامة.

 

الفنان عمرو عبد العزيز

وفي هذا الصدد، وفقا لما جاء في موقع Medicalxpress، نعرض لكم أعراض الأزمة القلبية التي تعرض لها الفنان عمرو عبد العزيز.

تحدث الإصابة بالنوبة القلبية نتيجة توقف الدورة الدموية من الوصول إلى عضلة القلب بشكل جزئي أو كلي، ما يقلل من إمداد الأكسجين إلى القلب، الأمر الذي يهدد حياة الإنسان.

قد تشتمل أعراض الأزمة القلبية على ما يلي:

الدوار والدوخة.

الشعور بالتعب بسهولة.

شخير أقرب إلى الاختناق.

التعرق.

سعال طويل مع مخاط.

تورم في القدمين أو الكاحل.

عدم انتظام في نبضات القلب.

ضيق شديد في التنفس.

ضيق أو ألم أو إحساس بالضغط في صدرك.

ألم ينطلق من صدرك نحو ذراعيك أو ظهرك أو رقبتك أو فكك.

الانزعاج والغثيان والحرقة.

التعرق الغزير.

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