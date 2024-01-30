أفريكسيم بنك منسق إصدار السندات الاجتماعية لـ العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا

نجح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في أن يصبح منسقا عالميا مشتركا بشأن الإصدار الافتتاحي لـ السندات الاجتماعية غير المضمونة بموجب اللائحة إس (Reg S) بقيمة 500 مليون يورو فقط من قبل البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الذي تم إنشاؤه حديثًا والمدرج في بورصة لندن.

البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا هو مؤسسة تمويل تنموي تأسست في عام 1974 من قبل 18 دولة عضو في جامعة الدول العربية لتوفير تمويل تنموي مستهدف لـ 44 دولة أفريقية غير عربية في جنوب الصحراء، بإجمالي أصول بلغت 5.7 مليار دولار أمريكي بتاريخ يونيو 2023.

وأصدر البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المصنفة الذي حصل على تقديرات الجدارة الائتمانية (Aa2/AA/AAA) (إيجابية/إيجابية/مستقرة) من قبل مؤسسة موديز وستاندرد آند بورز، والوكالة الألمانية لتصنيف الجدارة الائتمانية، سندًا اجتماعيًا لأول مرة بقيمة 500 مليون يورو لمدة 3 سنوات مع استخدام العائدات لتمويل المشاريع المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الذي أنشأته الجهة المصدرة حديثًا مع التركيز على الخدمات الأساسية (الرعاية الصحية/التعليم/تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والأمن الغذائي وتوليد فرص العمل وقطاع الوحدات السكنية ميسرة التكلفة. تم التحقق بشكل مستقل من إطار التمويل المستدام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من قبل رأي الطرف الثاني، متمثلا في مكتب خدمات المؤسسات المساهمة (ISS).

بلغ إصدار السندات 3.0 أضعاف الاكتتاب في دفتر الطلبات في غير أوقات الذروة 1.5 مليار يورو وبدعم من أكثر من 50 مستثمرًا مؤسسيًا عالي الجودة بما في ذلك البنوك المركزية ومؤسسات تمويل التنمية ومديري الصناديق والبنوك التجارية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والحسابات الخارجية الأمريكية. تم تسعير السند لمدة 3 سنوات بسعر 100 نقطة أساس فوق سعر المقايضة الوسطي لليورو ليحقق عائدًا بنسبة 3.806 ٪ (قسيمة سنوية ثابتة بنسبة 3.750 ٪) بشكل جيد داخل السعر الإرشادي المقدر مسبقاً 120-125 نقطة أساس على التوالي.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، معلقا على الصفقة: "يسعدنا أن ندعم نجاح منظمتنا الشقيقة البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في السوق كأول سندات مواضيعية وكذلك أول سندات استثمارية مصنفة في فئة مؤسسات تمويل التنمية(DFI) مصنفة يقودها أفريكسيم بنك، مما يؤكد من جديد سعينا لتعزيز وصول المصدرين الأفارقة إلى سوق رأس المال في جميع ظروف السوق".

كما علق الدكتور سيدي ولد طاه، رئيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، على الصفقة: "نحن سعداء بالمساهمة الاستراتيجية لأفريكسيم بنك في وضع سندنا الأول مع مستثمرين رئيسيين ذوي جودة عالية بطريقة تمكن البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من توجيه تمويل إنمائي عربي أفريقي أكبر نحو القطاعات ذات التأثير المضاعف الاجتماعي الأعلى".

عمل أفريكسيم بنك، من خلال قسم الاستشارات وأسواق رأس المال كمنسق عالمي مشترك لإصدار سندات البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى جانب شركاء مصرفيين دوليين كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري إصدار مشتركين.