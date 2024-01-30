عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفريكسيم بنك منسق إصدار السندات الاجتماعية لـ العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا

صدى البلد

نجح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في أن يصبح منسقا عالميا مشتركا بشأن الإصدار الافتتاحي لـ السندات الاجتماعية غير المضمونة بموجب اللائحة إس (Reg S) بقيمة 500 مليون يورو فقط من قبل البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الذي تم إنشاؤه حديثًا والمدرج في بورصة لندن.

البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا هو مؤسسة تمويل تنموي تأسست في عام 1974 من قبل 18 دولة عضو في جامعة الدول العربية لتوفير تمويل تنموي مستهدف لـ 44 دولة أفريقية غير عربية في جنوب الصحراء، بإجمالي أصول بلغت 5.7 مليار دولار أمريكي بتاريخ يونيو 2023.

وأصدر البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المصنفة الذي حصل على تقديرات الجدارة الائتمانية (Aa2/AA/AAA) (إيجابية/إيجابية/مستقرة) من قبل مؤسسة موديز وستاندرد آند بورز، والوكالة الألمانية لتصنيف الجدارة الائتمانية، سندًا اجتماعيًا لأول مرة بقيمة 500 مليون يورو لمدة 3 سنوات مع استخدام العائدات لتمويل المشاريع المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الذي أنشأته الجهة المصدرة حديثًا مع التركيز على الخدمات الأساسية (الرعاية الصحية/التعليم/تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والأمن الغذائي وتوليد فرص العمل وقطاع الوحدات السكنية ميسرة التكلفة. تم التحقق بشكل مستقل من إطار التمويل المستدام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من قبل رأي الطرف الثاني، متمثلا في مكتب خدمات المؤسسات المساهمة (ISS).

txt

البنك العربي الإفريقي الدولي يثبت قوته بنمو مالي كبير  بنهاية الربع الثالث من 2023

txt

الواقع والأرقام يفضحان فيتش.. السندات المصرية تنتصر على التصنيفات الائتمانية المغرضة

بلغ إصدار السندات 3.0 أضعاف الاكتتاب في دفتر الطلبات في غير أوقات الذروة 1.5 مليار يورو وبدعم من أكثر من 50 مستثمرًا مؤسسيًا عالي الجودة بما في ذلك البنوك المركزية ومؤسسات تمويل التنمية ومديري الصناديق والبنوك التجارية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والحسابات الخارجية الأمريكية. تم تسعير السند لمدة 3 سنوات بسعر 100 نقطة أساس فوق سعر المقايضة الوسطي لليورو ليحقق عائدًا بنسبة 3.806 ٪ (قسيمة سنوية ثابتة بنسبة 3.750 ٪) بشكل جيد داخل السعر الإرشادي المقدر مسبقاً 120-125 نقطة أساس على التوالي.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، معلقا على الصفقة: "يسعدنا أن ندعم نجاح منظمتنا الشقيقة البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في السوق كأول سندات مواضيعية وكذلك أول سندات استثمارية مصنفة في فئة مؤسسات تمويل التنمية(DFI) مصنفة يقودها أفريكسيم بنك، مما يؤكد من جديد سعينا لتعزيز وصول المصدرين الأفارقة إلى سوق رأس المال في جميع ظروف السوق".

كما علق الدكتور سيدي ولد طاه، رئيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، على الصفقة: "نحن سعداء بالمساهمة الاستراتيجية لأفريكسيم بنك في وضع سندنا الأول مع مستثمرين رئيسيين ذوي جودة عالية بطريقة تمكن البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من توجيه تمويل إنمائي عربي أفريقي أكبر نحو القطاعات ذات التأثير المضاعف الاجتماعي الأعلى".

عمل أفريكسيم بنك، من خلال قسم الاستشارات وأسواق رأس المال كمنسق عالمي مشترك لإصدار سندات البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى جانب شركاء مصرفيين دوليين كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري إصدار مشتركين.

 

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك السندات الاجتماعية إفريقيا اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

ترشيحاتنا

بين الضبط والإحضار.. مصير الفنانة نسرين طافش بعد حبسها

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد السعودي يقلد أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز

مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة والإعلان الرسمي الجمعة

عفت نصار: لا بد من استقالة اتحاد الكرة.. وفيتوريا فاشل

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

حتى 15 فبراير| مد فترة التقديم في وظائف التعليم والبريد والطب الشرعي.. من خلال هذا الرابط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ