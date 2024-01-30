رئيس الوزراء البولندي يهدد "دودا" بانتخابات مبكرة بسبب الميزانية

هدد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الرئيس البولندي أندريه دودا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة إذا قام بعرقلة الميزانية.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية، بأن الرئيس البولندي لم يوقع بعد على قانون الميزانية الذي اعتمده البرلمان وبحسب معلومات غير رسمية، فإنه يدرس إمكانية إحالته إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه.

وقال توسك إنه لا يعتقد أن دودا سيرسل الميزانية إلى المحكمة، لكن إذا حدث ذلك فلن يؤدي إلى حل البرلمان.

وأشار توسك أيضًا إلى أنه إذا كان دودا، "بناء على تعليمات من رئيس" حزب القانون والعدالة، ياروسلاف كاتشينسكي، "يريد أن يجعل من المستحيل دفع" الأموال للناس، فإن رئيس الوزراء البولندي سيقرر "مع شركائه في الائتلاف" - اختصار مدة البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي إنه لا يؤمن بإمكانية التعاون مع المعارضة.

وفي ديسمبر الماضي أقال تاسك رؤساء أجهزة المخابرات الخمسة في البلاد في أول يوم له في منصبه.