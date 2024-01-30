ألذ طعم.. طريقة عمل كرات البطاطس المشوي

كرات البطاطس من الوصفات سهلة التحضير، ومحببة لدى الكبار والصغار وأيضاً صحية وفيما يلي خطوات عمل كرات البطاطس المشوي .



طريقة عمل البطاطس المشوي:



المكوّنات:

بطاطس

5 حبات

ملعقة صغيرة زيت زيتون

مقطع إلى شرائح حبتان بصل

ملعقة صغيرةملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

طريقة عمل كرات البطاطس بالفرن:



قشري البطاطس وقطعيها إلى قطع متوسطة.



إسلقيها بعد التقطيع في قدرٍ من الماء المملح لحوالى 25 دقيقة.



إهرسي البطاطس جيداً باستخدام شوكة.



أمزجيها بعد الهرس مع الزيت، البصل، الملح والفلفل الأسود المطحون.



شكلي المزيج إلى كرات ثمّ اخبزيها في الفرن لحوالى 35-40 دقيقة.