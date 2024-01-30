زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى إعادة النظر في العلاقات مع روسيا

دعا زعيم المعارضة البرلمانية الإسرائيلية يائير لابيد، إلى إعادة النظر في العلاقات الثنائية مع روسيا بسبب موقف موسكو من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال لابيد: "ليس هناك شك في أن قيادة البلاد يجب أن تعيد النظر في موقفها تجاه روسيا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار المعارض الإسرائيلي إلى أن روسيا وقفت إلى جانب حركة حماس الفلسطينية في هذا الصراع، إلا أنه دعا في الوقت نفسه، إلى الحفاظ على العلاقات مع موسكو لأسباب استراتيجية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن كل الحديث عن مستقبل غزة دون وقف فوري لإطلاق النار لا طائل منه.

وشدد لافروف على أنه لا ينبغي دفن قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء الدولة الفلسطينية، كما حدث مع اتفاقيات مينسك.

وفي 26 يناير، قال رئيس محكمة العدل الدولية جوان دونوجو إن إسرائيل ملزمة باتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.