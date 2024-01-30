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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ميني جيب.. داليا شوقي بإطلالة غير تقليدية من إسبانيا

داليا شوقي
داليا شوقي

حرصت الفنانة داليا شوقي، علي مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث ظهور لها خلال إجازتها من إسبانيا.

 

وتألقت داليا شوقي بإطلالة لافتة، وغير تقليدية حيث ارتدت بليزر بأكمام بفتحة من ناحية الاكتاف باللون البني، ونسقت معه ميني جيب قصيرة للغاية،واكملت إطلالتها،استرتش باللون الأسود تناسب مع تفاصيل إطلالتها، وهاف بوت باللون الأسود ،وبورنيطة باللون البني.

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أما من الناحية الجمالية اعتمدت داليا على خصلات شعرها البني بتصفيفة الكيرلي،واختارت ماكياج مرتكزا على الألوان الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها،زاد من جمالها وأنوثتها.

داليا شوقي

 

 

داليا شوقي 

 

داليا شوقي داليا من إسبانيا اسبانيا مينى جيب

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