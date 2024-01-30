ميني جيب.. داليا شوقي بإطلالة غير تقليدية من إسبانيا

حرصت الفنانة داليا شوقي، علي مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث ظهور لها خلال إجازتها من إسبانيا.

وتألقت داليا شوقي بإطلالة لافتة، وغير تقليدية حيث ارتدت بليزر بأكمام بفتحة من ناحية الاكتاف باللون البني، ونسقت معه ميني جيب قصيرة للغاية،واكملت إطلالتها،استرتش باللون الأسود تناسب مع تفاصيل إطلالتها، وهاف بوت باللون الأسود ،وبورنيطة باللون البني.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت داليا على خصلات شعرها البني بتصفيفة الكيرلي،واختارت ماكياج مرتكزا على الألوان الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها،زاد من جمالها وأنوثتها.

داليا شوقي