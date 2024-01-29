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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جذابة ورشيقة.. منى زكي تتألق بالأخضر في أحدث ظهور لها

منى زكي
منى زكي

حرصت الفنانة منى زكي، علي مشاركة متابعيها صور جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت بإطلالة جذابة تميزت بالأناقة والرقي، حيث ارتدت قميص مشجر شيفون لامع باللون الأخضر الزمردي  بورد قطيفة باللون الأسود، ونسقت معه بنطال قماش باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها ورشاقتها.

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أما من الناحية الجمالية اعتمدت على الماكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والناعمة المتناسقة مع لون بشرتها، زاد من جمالها وأنوثتها، وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.


وتزينت منى زكي بعض الأكسسورات الالماسية، فقد ارتدت سلسلة بسيطة الحجم يتوسطه حجر الماسي باللون الأخضر الزمردي، وقرطين نفس اللون، التي منحتها إطلالة مميزة وظهور لافت.

 

منى زكي
منى زكى بالاخضر الزمردي إطلالة ساحرة قميص مشجر

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