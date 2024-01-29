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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين صبري بإطلالة مميزة بالجينز من داخل الاسانسير في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري، بإطلالة كاجوال جذابة ومميزة، حيث ارتدت توب بأكمام باللون الكحلي ونسقت معه جاكيت باللون البيج،وبنطال جينز  باللون الأزرق الفاتح، وحقيبة يد صغيرة للغاية باللون الاحمر ،منحتها إطلاله مميزة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين على خصلات شعرها بتصفيفة انسيابية وناعمة منسدلا عبر أكتافها، ووضعت لمسات من الماكياج والألوان الهادئة والناعمة المتناسقة مع لون بشرتها،مما زادت من جمالها وأنوثتها ، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات وهو ما  تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ياسمين صبري 
ياسمين صبري إطلالة كاجوال بنطال جينز حقيبة يد اطلالة مميزة

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