ياسمين صبري بإطلالة مميزة بالجينز من داخل الاسانسير في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري، بإطلالة كاجوال جذابة ومميزة، حيث ارتدت توب بأكمام باللون الكحلي ونسقت معه جاكيت باللون البيج،وبنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وحقيبة يد صغيرة للغاية باللون الاحمر ،منحتها إطلاله مميزة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين على خصلات شعرها بتصفيفة انسيابية وناعمة منسدلا عبر أكتافها، ووضعت لمسات من الماكياج والألوان الهادئة والناعمة المتناسقة مع لون بشرتها،مما زادت من جمالها وأنوثتها ، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.