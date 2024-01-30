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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس سنة لـ عاطل تعدى على جدته وسرق أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

الدائرة الثانية عشر
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطلا ، بالحبس سنة لقيامه بسرقة أسطوانة بوتاجاز وبعض الأواني من منزل جدته والحبس 6 أشهر لحيازته مخدر الحشيش بقصد التعاطي بقرية العونة بمركز ساحل سليم .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبي رئيس المحكمة و المستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن .

تعود وقائع القضية رقم 5096 لسنة 2023 جنايات ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من " سيدة . ع . ج " مقيمة قرية العونة تتهم حفيدها " محمد . ر . ت " بالتعدي عليها بالضرب وسرقة أسطوانة بوتاجاز وبعض الأواني من المنزل بسبب خلافات مع والده .

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وتوصلت تحريات النقيب محمود أشرف أحمد معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى قيام المتهم " محمد . ر . ت " بالتوجه إلى منزل جدته لأبيه والتعدي عليها بالضرب وتكسير زجاج وسرقة أسطوانة بوتاجاز والهرب من المنزل على خلفية خلافات أسرية بينهم ، كما توصلت التحريات إلى تعاطي المتهم مادة الحشيش المخدر .

وكان المستشار خالد محمد عبد الشكور المحام العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال المتهم " محمد . ر . ت " إلى محكمة الجنايات لقيامة بسرقة أسطوانة بوتاجاز وأوان خاصة بالمجني عليها " سيدة . ع . ج " بطريق الإكراه الواقع عليها بأن تعدى عليها بالضرب وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات، كما انه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

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