الحبس سنة لـ عاطل تعدى على جدته وسرق أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطلا ، بالحبس سنة لقيامه بسرقة أسطوانة بوتاجاز وبعض الأواني من منزل جدته والحبس 6 أشهر لحيازته مخدر الحشيش بقصد التعاطي بقرية العونة بمركز ساحل سليم .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبي رئيس المحكمة و المستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن .

تعود وقائع القضية رقم 5096 لسنة 2023 جنايات ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من " سيدة . ع . ج " مقيمة قرية العونة تتهم حفيدها " محمد . ر . ت " بالتعدي عليها بالضرب وسرقة أسطوانة بوتاجاز وبعض الأواني من المنزل بسبب خلافات مع والده .



وتوصلت تحريات النقيب محمود أشرف أحمد معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى قيام المتهم " محمد . ر . ت " بالتوجه إلى منزل جدته لأبيه والتعدي عليها بالضرب وتكسير زجاج وسرقة أسطوانة بوتاجاز والهرب من المنزل على خلفية خلافات أسرية بينهم ، كما توصلت التحريات إلى تعاطي المتهم مادة الحشيش المخدر .

وكان المستشار خالد محمد عبد الشكور المحام العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال المتهم " محمد . ر . ت " إلى محكمة الجنايات لقيامة بسرقة أسطوانة بوتاجاز وأوان خاصة بالمجني عليها " سيدة . ع . ج " بطريق الإكراه الواقع عليها بأن تعدى عليها بالضرب وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات، كما انه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا .