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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض زواج ابنته المتهم ..جنايات أسيوط تعاقب عاملا بالسجن المؤبد

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الثلاثاء ، عامل بالسجن المؤبد لقيامه بإنهاء حياة فلاح بسبب رفضه زواج ابنته من المتهم بقرية جزيرة الواسطى بمركز الفتح .


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة و محمد حسن شلقامي و إيهاب دهيس وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد عبد الحق .


تعود وقائع القضية رقم 1584 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى قيام المتهم " سيد . م . أ " عامل مقيم قرية جزيرة الواسطى وآخرين هاربين بالتربص للمجني عليه " علي . ح . م " فجر يوم 22 أكتوبر 2022 أثناء ذهابه لإحضار خبز من المخبز بالقرية وأمطروه وابلا من الأعيرة النارية مما أسفر عن وفاته.

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وتوصلت تحريات النقيب حسام محمد عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم " سيد . م . أ " والمجني عليه " علي . ح . م " بسبب رفض الأخير زواج ابنته من المتهم مما أثار غضبه وعلى إثرها قام بتهديد المجني عليه أكثر من مره بإنهاء حياته في حالة عدم موافقته على الزواج من ابنته مما دفع المتهم على عقد النية على التخلص منه واعد خطته برصد تحركات المجني عليه بان أيقن خروجه بعد صلاة الفجر يوميا لشراء العيش من المخبز وقام بإحضار سلاح ناري وانتظر خروج المجني عليه على الطريق وعندما شاهده قام بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى وفاته وكان معه على مسرح الجريمة متهمين آخرين هاربين.

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