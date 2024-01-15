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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خصومة ثأرية.. المؤبد لـ فلاح أنهى حياة مزارع وأصاب سيدتين بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، فلاحا بالسجن المؤبد بتهمة إنهاء حياة مزارع وأصاب سيدتين بسبب خصومة ثأرية بقرية منشية المعصرة بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة وإيهاب دهيس نائب رئيس بالمحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد عبد الحق.

تعود وقائع القضية رقم 7642 لسنة 2019 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية بقرية منشية المعصرة ووجود جثة وسيدتين مصابتين، وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل " عبد المحسن . ب . ع " 55 عاما وشهرته " جعفر " ، مزارع ، وإصابة " أحلام . ر . م " 43 عاما،و " عطيات . م . أ " 60 عاما،وتم نقل المصابتين وجثة المتوفى إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

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وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة " أحمد . ج . س " بسبب خصومة ثأرية سابقة بين عائلتي المتهم والمجني عليهم قام على إثرها المتهم بعقد العزم وإحضار سلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليهم مما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثانية والثالثة.

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