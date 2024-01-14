المؤبد لصاحب مخبز اختطف تلميذ وتعدى عليه بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الأحد ، صاحب مخبز عيش سياحي ، بالسجن المؤبد ، لقيامه باختطاف تلميذ بعد أن أوهمه بالعمل لديه وقام بالتعدي عليه وهتك عرضه بقرية العصارة بمركز الفتح في أسيوط .



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد عبد الحق .



تعود وقائع القضية رقم 15541 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى انه في يوم 20 مارس 2023 قام المتهم " محمد . م .م " 22 عاما ، صاحب مخبز عيش سياحي مقيم قرية العصارة قام باختطاف المجني عليه " عيد . أ . ع " 11 عاما تلميذ بالابتدائية ، بالتحايل بان أوهمه بعمل لديه وتمكن بتلك الوسيلة من اصطحابه إلى مخزن وقام بتكبيله بالحبال وهدده بإنهاء حياته بواسطة سلاح ابيض كان بحوزته وتمكن بذلك من أثارة الرعب في نفس المجني عليه وشل حركته وقام بتجريده من ملابسه والتعدي عليه .



وكشفت تحريات الملازم أول طاهر حامد عبد العال معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى أن المتهم " محمد . م .م " باستدراج المجني عليه " عيد . أ . ع " بحجة إنهاء عمل لديه بمخزن الجولات البلاستيكية الخاص بالمتهم مقابل حصوله على مبلغ مالي 50 جنيه وفور وصول المجني عليه طلب منه المتهم حمل أجولة الخبز ووضعها على سطح المخزن حتى تيبس في الشمس وبعد انتهاء المجني عليه من وضع الخبز على سطح المخزن .

وكشف تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بقطاع الطب الشرعي بوزارة العدل ان نتائج البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات المعثور عليها بالملابس الداخلية الخاصة بالمجني عليه هي خليط اشتمل على البصمة الوراثية للمتهم