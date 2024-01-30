هل يضرب طهران؟.. خيارات بايدن للرد على إيران

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة سوف "ترد" على الهجوم على البرج 22، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة العشرات، قرب الحدود الأردنية، ونفذ الهجوم بطائرة بدون طيار.

وتعرضت القوات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط لهجمات متفرقة من الميليشيات الموالية لإيران، على مدار الشهور القليلة التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023 اليوم الذي انطلقت فيه عملية طوفان الأقصى ضد المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وكانت الولايات المتحدة، ترد بالفعل على الهجمات تلو الأخرى على قواعدها في الشرق الأوسط ــ ولكنها رغم ذلك فشلت في ردعها، حيث شمل الرد الأمريكي ضربات ضد القواعد التي يديرها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى.

وفي هذا السياق، حاولت شبكة "سكاي نيوز" التوغل في عقل الإدارة الأمريكية، وقراءة الخيارات التي يمكن أن تصل إليها للرد على هجوم البرج 22 الذي وضع واشنطن في وضع حرج، ومن بينها ضرب طهران أو السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، وربما فرض عقوبات جديدة أو شن هجوم سيبراني.

وقال محلل الدفاع والأمن البروفيسور مايكل كلارك: "ما كان الأمريكيون يحاولون فعله هو أن يكونوا متدرجين للغاية في ردهم - دائما الرد على الهجمات الفردية برد انتقامي آخر على المكان الذي جاء منه الهجوم".

وأضاف كلارك: "من الواضح أن ذلك دفع الإيرانيين إلى الشعور بأن بإمكانهم الاستمرار في الضغط على أمريكا لذلك، أعتقد أن حقيقة مقتل أفراد الخدمة الأمريكية قد تجاوزت الحدود".

وتابع "على الأمريكيين الآن أن يقرروا ما إذا كانوا بحاجة إلى اتخاذ خطوة فيما يتعلق بردهم".

ويخضع العديد من المسؤولين الإيرانيين بالفعل للعقوبات، وهناك ضغوط داخلية على بايدن للمضي قدما.

ويشير البروفيسور كلارك إلى أن هناك خيارا آخر يتمثل في استهداف السفن الإيرانية في البحر الأحمر والمياه المتصلة به، موضحا "قد يعتبر الأمريكيون ذلك هدفا معقولا لأنهم جميعا جزء من محاولات إيران لخلق أزمة لأمريكا".

وتعمل الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني بانتظام في مضيق هرمز، وقد استولت على ناقلات النفط في الماضي، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إيران أيضًا أن فرقاطتها الحربية "ألبرز" دخلت البحر الأحمر.

وتحمل السفينة رسميا بضائع لكن محللين عسكريين يقولون إنها تقوم بالمراقبة التي كانت حيوية لجميع هجمات الحوثيين.

وستكون تلك أصولا إيرانية، لكنها لا تزال خارج إيران، وفي أعلى سلم التصعيد، سيكون الهجوم على الأراضي الإيرانية نفسها، وربما يقتصر الرد الأمريكي على الساحل أو يمكنهم ضرب المناطق الداخلية، وربما حتى المنشآت النووية، وهذه هي قمة السلم ـ ولن تبدأ الولايات المتحدة من هناك، ولو لمجرد أن تعطي لنفسها المجال للتدرج في المستقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس الاثنين، إن بلاده "لا ترحب بتوسيع الصراعات في المنطقة".

وقال بايدن اليوم الثلاثاء "لسنا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط" لكنه قرر الرد دون أن يحدده.

وقد يزعم آخرون أنه مع وفاة أفراد من الجيش الأمريكي، فإن الحرب الأوسع قد اندلعت بالفعل.