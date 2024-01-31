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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال رصف بلاط الأنترلوك بمنطقة سوق القنطرة في دمياط

دمياط
دمياط

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تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء أعمال الرصف ببلاطات الانترلوك بمنطقة سوق القنطرة بالمنطقة القديمة بمدينة دمياط ،  وذلك أيضًا لربطها بمنطقة البلابلة ، حيث يأتى ذلك ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وهم " المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، السنانية، شط الملح، غيط النصارى، المنيا " ...

حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لتمهيد المنطقة و بدء الأعمال وذلك  للتنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن المشروع تضمن رفع كفاءة شبكات المرافق بتلك المناطق و الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية،  وذلك لتحقيق التطوير الشامل والتنمية بالمدينة،  حيث أشارت " الدكتورة منال عوض" إلى أن تلك المناطق لم تشهد اى أعمال تطوير منذ سنوات طويلة ، لافتة الى ان هذا المشروع يأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير شبكات المرافق والطرق بجميع المناطق..

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