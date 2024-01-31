بدء أعمال رصف بلاط الأنترلوك بمنطقة سوق القنطرة في دمياط



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء أعمال الرصف ببلاطات الانترلوك بمنطقة سوق القنطرة بالمنطقة القديمة بمدينة دمياط ، وذلك أيضًا لربطها بمنطقة البلابلة ، حيث يأتى ذلك ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وهم " المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، السنانية، شط الملح، غيط النصارى، المنيا " ...

حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لتمهيد المنطقة و بدء الأعمال وذلك للتنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن المشروع تضمن رفع كفاءة شبكات المرافق بتلك المناطق و الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية، وذلك لتحقيق التطوير الشامل والتنمية بالمدينة، حيث أشارت " الدكتورة منال عوض" إلى أن تلك المناطق لم تشهد اى أعمال تطوير منذ سنوات طويلة ، لافتة الى ان هذا المشروع يأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير شبكات المرافق والطرق بجميع المناطق..