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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس سيئ| أمطار غزيرة تضرب دمياط.. وتوقف تام لرحلات الصيد.. شاهد

امطار بدمياط
امطار بدمياط

لليوم الثالث على التوالى، تعرّضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ وسقوط غزير للأمطار على معظم المدن خاصة المدن الساحلية حيث شهدت أمطارًا غزيرة إلى متوسطة على معظم المدن.
 
وتأثرت حركة الصيد بعزبة البرج وبحيرة المنزلة وتوقفت معظم السفن.. عن العمل بسبب سوء حالة الطقس.

 وعلى جانب آخر انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط حيث استقبلت الميناء 37 سفينة حاويات و بضائع عامة. 
ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤوساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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آثار الأمطار التقلبات الجوية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الصرف الصحى الشرب والصرف الصحى

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