موجة أمطار شديدة تغطي 14 محافظة.. وثلوج على جبال سيناء |الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويكون الطقس اليوم، بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتكون فرص تكون الثلوج خلال الطقس اليوم على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وتكون مناطق سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، كالتالي:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من ( مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) أمطار متوسطة على مناطق من ( الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء).

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد خفيفة إلى مناطق ( المنوفية - الغربية - الشرقية - القاهرة - الجيزة - القليوبية ).

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد؛ مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد الطقس اليوم؛ اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل إلى 50 كم/ س وارتفاع الموج من متران ونصف إلى 3 أمتار، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلا ربع ومتران ونصف.

وحول متوسط درجات الحرارة المتوقعة أن تسجل على مختلف المناطق خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب سيناء 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 4 درجات

جنوب الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8 درجات