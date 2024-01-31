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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدانة رئيس مكتب نتنياهو السابق بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء: إن رئيس مكتب بنيامين نتنياهو السابق، آري هارو، أدين بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد جاءت الإدانة بعد تقديم اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه مع هارو في القضية الجنائية التي كان متورطا فيها، والذي وقع على إثره اتفاق شاهد دولة مع مكتب المدعي العام والذي شهد في إطاره في محاكمة نتنياهو في القضايا رقم 1000 و2000.

وكجزء من اتفاقية شاهد الدولة التي تم التوقيع عليها، تقرر أنه سيعترف بالوقائع ويدان بالجريمة المنسوبة إليه، وأن يقدم الطرفان التماسا مشتركا للحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في خدمة المجتمع وغرامة قدرها 700,000 شيكل، بحسب ما ذكرته الصحيفة العبرية.

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