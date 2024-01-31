سعرها يتخطى المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحقيبة يد صغيرة

نشرت النجمة هيفاء وهبي مجموعة من الصور الجديدة لها في باريس، في أحدث جلسه تصوير لها، ونشرت صورا لحقيبتها الصغيرة الخضراء وهى من العلامة التجارية Hermes.

وظهرت الحقيبة الخضراء الصغيرة مع هيفاء وهبي، والتقطت لها صورة، وهي من طراز Mini Kelly، ويصل سعرها إلى 36 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و112 ألف جنيه.

وتألقت هيفاء وهبي فى هذه الإطلالة، حيث ارتدت سويت شيرت باللون الكحلي، ونسقت جيبة قصيرة للغاية باللون الأسود، وانتعلت بوت باللون الأسود، وظهرت بنظارة شمس وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأخضر، تتناسب مع إطلالتها.

كما اختارت هيفاء أن تترك شعرها بتصفيفة ناعمة منسدلا على كتفيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء مكياجا بالألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، زاد من جمالها وأنوثتها.

إليكم صور حقيبة هيفاء وهبي: