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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وليد توفيق وهالة صدقي ومروان خوري والرداد بحلقة خاصة مع شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان
الإعلامية شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد عددا كبيرا من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وفي مقدمتهم السوبر ستار وليد توفيق الذي يتحدث عن حفلاته الغنائية في الفترة القادمة، كما تستضيف ايضا النجمة هالة صدقي التي تحتفل بعرض فيلمها الجديد الملكة الذي يشاركها بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم باسم سمرة ورانيا يوسف ومحمد محمود وكريم عفيفي وشيرين رضا ودينا. 

كما تستضيف في الحلقة السوبر ستار مروان خوري الذي يتحدث عن مشاريعه الغنائية الجديدة وتستضيف في الحلقة النجم حسن الرداد الذي يكشف لاول مرة عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل ويتحدث ايضا عن كواليس أعماله السينمائية الجديدة.

وستكشف النجمة لبلبة خلال حضورها عن أمنياتها في الفترة القادمة ومشاركتها في أعمال مسرحية جديدة، وتستضيف ايضا النجم محمد القس في لقاء خاص تغلب عليه روح الكوميديا ويكشف خلاله عن مشاركته في عدد من الأعمال التي ستعرض داخل الموسم الرمضاني وخارجه. 


كما تستضيف ايضا النجمة هنا الزاهد التي تتحدث عن استعدادها للمشاركة في أكثر من عمل درامي وسينمائي في الفترة القادمة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساءً.

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