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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. عرض سعودي يصل الزمالك لضم زيزو قبل غلق باب القيد

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي الزمالك وصله عرض في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في السعودية، بقيمة 6 ملايين دولار، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يعلم مكان وصول العرض إن كان من الشباب أو الاتفاق، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، إلا أن اللاعب لن ينتقل، خاصة وأن باب القيد أُغلق رسميًا.

وأشار إلى أن المبلغ المعروض على الزمالك، لم يكن مقنعًا بشكل كبير للإدارة، إلا أن والد اللاعب ووكيله، تدخل من أجل إقناع النادي، وهو ما جعل النادي ينفتح على المفاوضات.

واختتم تصريحاته، بأن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الزمالك والنادي السعودي، بشأن زيزو، على الرغم من غلق باب القيد، خاصة وأنه من الممكن أن يتأجل الانتقال إلى الصيف المقبل، حال التوصل لاتفاق نهائي.

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