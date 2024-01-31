بإطلالة أنيقة وجذابة.. ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور لها بمجوهرات عالمية

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، علي مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فى أحدث جلسة تصوير لها مع إحدى الماركات العالمية للمجوهرات، وظهرت بشكل جمالي ساحر.

وتألقت ياسمين بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود تتناسب مع ظهورها اللافت.

وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات، حيث ارتدت خاتمت وإسورة وسلسلة شكل التيجر التي زادت من جمالها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ماكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الناعمة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الروز في الشفاه.

واختارت ترك شعرها منسدلا على كتفيها.