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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة تلتقي وفد مشايخ وعواقل سيناء بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وفدًا من مشايخ وعواقل سيناء، بحضور الشيخ عبد الله جهامة -مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، وذلك ضمن مشاركتهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55.

وأعربت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بلقاء شيوخ وعواقل سيناء بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب، والذي يستكمل الاحتفاء بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد،  وهو النصر الذي كان لعواقل سيناء دورًا رئيسًا به، وأشارت إلى أن القبائل والعائلات العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري والثقافة المصرية، وأشادت بجهودهم في إعادة بناء البنية الثقافية بسيناء، وتعاونهم المستمر مع وزارة الثقافة لدعم جهود بناء الإنسان في إطار استراتيجية الدولة المصرية.

من جانبه، عبر وفد مشايخ شبه جزيرة سيناء، عن سعادتهم بوجودهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ولقاء وزيرة الثقافة، مُثمنين دورها في تنمية سيناء ثقافيًا لتحقيق العدالة الثقافية، من خلال عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية التي حرصت على إقامتها بسيناء تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مشايخ وعواقل سيناء الشيخ عبد الله جهامة - رئيس مجلس القبائل والعائلات المصري رئيس جمعية مجاهدي سيناء-

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