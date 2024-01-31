محافظ الدقهلية: غدا قطع المياه عن بعض القرى لإجراء أعمال صيانة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع مياه الشرب غدا، الخميس، من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 2 مساء عن مدينة أجا وبعض قري مركز أجا؛ لإجراء أعمال صيانة على خط 16 مللي بولي ايثلين بمدينة أجا.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءً على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث أوضح التقرير أنه سيتم قطع المياه عن مدينة اجا بالكامل، وأيضا قري تلبنت ونوسا الغيط بمركز اجا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة.

ووجه "مختار"، صبري سليمان، رئيس مركز ومدينة أجا، بسرعة التنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإنهاء أعمال الصيانة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية اتباع الأصول الهندسية الواجبة لأعمال الإصلاح والصيانة.

وتهيب محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطني مدينة اجا والقرى المتأثرة بانقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية المختصة وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.