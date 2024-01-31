17 يوما على إحالة نائبة الغش للقيم.. رئيس اللجنة يكشف التفاصيل

في 14 يناير الجاري، أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، والمعروفة إعلاميا بنائبة الغش، للجنة القيم للتحقيق معها.



جاء ذلك على خلفية اتهام جامعة الوادي الجديد، النائبة الوفدية نشوى رائف بالاعتداء على معيدة بالضرب والصفع، بعد أن ضبطتها تغش في امتحان مادة "القضاء الإداري" للفرقة الثالثة بكلية الحقوق “انتساب”، من خلال سماعات أذن.

وبمرور 17 يوما على إحالة رائف للجنة القيم، لم يصدر أي جديد عن تحقيقات اللجنة.



وتواصل محرر "صدى البلد" مع رئيس لجنة القيم، المستشار إبراهيم الهنيدي، والذي أكد على أن هذا النوع من الاتهامات يتم التحقيق فيها بسرية داخل اللجنة.

وقال الهنيدي أنه لن يصدر أي قرار تجاه الواقعة إلا بانتهاء التحقيقات والتي ستمهد لاتخاذ الاجراءات بهذا الشان.

وعن موعد صدور قرار بشأن هذه الواقعة، قال الهنيدي:" لا يوجد موعد تم تحديده والقرار سيصدر بناء على توافق أعضاء اللجنة".

وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.