حزب التجمع يفتتح مؤتمر اتحاد النساء التقدمي السبت المقبل

ينعقد السبت القادم 3 فبراير 2024 ، المؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمي، الجناح النسائي لحزب التجمع، وذلك بالمقر المركزي للحزب بوسط القاهرة، وبمشاركة الأمانات المنتخبة لاتحاد النساء بالمحافظات، وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الساعة العاشرة والنصف صباحاً بكلمة للنائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، يُعلن من خلالها رئيس الحزب عن افتتاح أعمال المؤتمر، كما تتناول الجلسة كلمة للكاتبة الصحفية أمينة النقاش القائمة بأعمال أمينة الاتحاد.

تبدأ الإجراءات التنظيمية للمؤتمر عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، وذلك بانتخاب رئاسة المؤتمر والتي تتولى بدورها كافة أعماله، وعرض التقارير الخاصة بالنشاط لمناقشتها، وتحديد الرؤى المستقبلية لخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وبعدها تنعقد الأمانة العامة للاتحاد لانتخاب قيادة جديدة.

ويعتبر اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع هو أقدم التنظيمات النسائية التي نشأت في ظل التعددية الحزبية منذ عام 1976 ، كما يأتي انعقاد المؤتمر العام السابع في إطار قرارات الأمانة العامة للحزب في نوفمبر 2022، والتي أكدت على اهتمام الحزب وقياداته بأهمية الدور الحيوي الذي يقدمه اتحاد النساء التقدمي لصالح قضايا الوطن.